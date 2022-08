Il mercato della Salernitana: prosegue l'assalto a Daniliuc, poi tocca a Dovbyk

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, prepara ulteriori "iniezioni" di cemento armato per la difesa granata. Da giorni, infatti, è partito l'assalto al bravo Flavius Daniliuc, centrale classe 2001, capitano dell'Under 21 austriaca, in forza al Nizza. Su di lui si è scatenata una vera e propria asta di mercato: lo cercano con insistenza anche il Bologna e l'Atalanta e poi sta tentando l'inserimento anche il Monza che è alle prese con gli infortuni di Pablo Marì e soprattutto di Ranocchia. La Salernitana, però, è forte di una migliore offerta economica formulata al giocatore e anche della volontà di Daniliuc che è intrigato dal progetto prospettatogli dal club del cavalluccio marino.

Lo scenario

De Sanctis vuole chiudere l'operazione a stretto giro, entro il fine settimana. Tergiversare, infatti, significherebbe finire nell'imbuto di mercato dove tutto può accadere, compreso un eventuale controsorpasso. Ecco perché l'obiettivo granata è definire l'affare Daniliuc nelle prossime ore, così da affidare all'allenatore Davide Nicola un difensore forte fisicamete ma anche dal piede "dolce", tenuto conto che il suo settore giovanile è cominciato in un doppio, grande vivaio (prima Bayern Monaco, poi Real Madrid) e in un altro ruolo, quello di centrocampista offensivo, trequartista. Fu poi Vieira a trasformarlo definitivamente in difensore.

Il valzer delle punte

La Salernitana ha già acquistato il cartellino di Bonazzoli, poi di Botheim e si è assicurata Dia. Quest'ultimo è senza dubbio il più forte, un giocatore di caratura internazionale e con careatteristiche che al momento rappresentano un unicum nel reparto avanzato granata. Però c'è bisogno di dare ulteriore sapore alla minestra: la Salernitana necessita di un attaccante centrale con caratteristica da boa, frangiflutti, colpitore di testa, che consenta alla squadra di trattenere palloni, avanzare il baricentro, respirare e fiondare anche cross. Per questo profilo, sono tre i candidati. Il primo è Dovbyk, classe '97, ucraino: il Dnipro chiede 8 milioni di euro. La cifra è addirittura più alta per arrivare a Strand Larsen. C'è poi Piatek, il giocatore di maggiore pedigree per il quale l'Herta Berlino sarebbe disposta a mettere sul piatto della bilancia anche una compartecipazione dell'ingaggio. Attraverso il procuratore, è stato fatto anche un sondaggio per verificare la posizione di Djuric che a propria volta la Salernitana ha lasciato andare, a scadenza di contratto, consentendogli di accasarsi a Verona. Nell'Hellas, al momento, il gigante Milan non gode di molto spazio e visibilità, ma non ci sono neppure i presupposti per un clamoroso ritorno all'ombra dell'Arechi. In attesa di capire quale sia la reale collocazione di Valencia e soprattutto il suo destino (al momento a Salerno ed a gennaio si vedrà), in attesa di conoscere i tempi di recupero di Ribéry che ha ancora noie al ginocchio, la Salernitana ha necessità comunque di tutelare, attendere Botheim concedendogli la seconda fila ma anche senza accantonarlo. Per questo motivo riflette sulla portata dell'operazione da portare a termine e riflette sulla necessità di effettuare un altro colpo a cinque stelle oppure ingaggiare un giocatore che garantisca comunque gol ma che sia possibile alternare con maggiore facilità.