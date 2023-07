Mercato granata: De Sanctis incontra Polito, pranzo a base di "spine"

La Salernitana deve vendere, anzi spostare i cartellini dei giocatori ad un club che possa proporre contropartite tecniche o che abbia bisogno di colmare una lacuna in rosa. Non è lo stesso concetto, non c'è lo stesso profitto: la vendita di un cartellino consente di ricavare attivo di mercato - l'esempio è Dia - ma nel caso degli esuberi (Sepe, Bonazzoli, Simy) la Salernitana ha innanzitutto l'impellenza di spostare altrove i loro contratti. Si tratta di esuberi: non rientrano nei piani tecnici di Sousa, l'allenatore portoghese non li chiama in causa neppure nelle amichevoli.

Il pranzo

A proposito del portiere Sepe, De Sanctis ha incontrato a pranzo il proprio omologo del Bari, il direttore sportivo Ciro Polito. Il club pugliese potrebbe essere interessato a Mamadou Coulibaly e la Salernitana, invece, non ha mai affondato il colpo per arrivare al bravo attaccante Cheddira. Piuttosto con il Bari si discute di Sepe, che guadagna 1,2 milioni di euro netti a stagione e che non trova più spazio in granata, dopo l'arrivo di Ochoa. Sepe può rientrare in un discorso con il Bari, di proprietà della famiglia De Laurentiis, a patto che intervenga il Napoli, ne acquisisca la proprietà del cartellino e poi lo giri in prestito al Bari. A quel punto Sepe, previo allungamento del contratto, potrebbe ritrovare proprio in Puglia la propria dimensione, da portiere titolare e protagonista.