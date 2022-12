La Salernitana si fa bella a centrocampo: De Sanctis contatta Napoli e Fiorentina

La Salernitana si fa bella a centrocampo e pensa ad un doppio colpo extralusso che possa regalare alternative all'allenatore Nicola ma anche soddisfazioni ai tifosi del cavalluccio marino. Sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sancits non c'è solo Diego Demme, riserva di Lobotka al Napoli, ma anche l'esito di trattative intavolate con la Fiorentina per ingaggiare il polacco Zurkowski, 25 anni, scontento in Toscana.

I profili

Si tratta di operazioni di mercato ad alto coefficiente di difficoltà. Demme percepisce un ingaggio largamente superiore al tetto di 1,9 milioni di euro che è lo standard garantito dalla Salernitana alle sue punte di profilo internazionale, cioè Dia e Piatek. Quando decise di sposare la causa del Napoli, Demme lasciò il Lipsia che all'epoca era primatista della Bundesliga. L'allenatore degli azzurri, Spalletti, non se ne priverà facilmente, se non avrà in cambio l'alternativa certa al titolare Lobotka. E' un dato di fatto, però, il malcontento di Demme, che vuole essere protagonista e titolare. Sul piatto della bilancia, c'è anche la stagione monstre che il Napoli sta disputando, principale indiziata alla conquista dello scudetto. La qualità c'è e sul mercato costa. Patron Iervolino ha fornito input precisi: ingaggi in prestito con una eventuale postilla che oscilla tra il diritto di riscatto e l'obbligo di riscatto. Queste sono le formule previste per Djuric e per Nuytinck, entrambi graditi all'allenatore Nicola. Per Zurkowski, però, potrebbe essere fatta un'eccezione. Il giocatore 25enne, polacco come Piatek, ha fatto cose meravigliose l'anno scorso ad Empoli ma la Fiorentina lo ha richiamato alla base. In viola è un giocatore con poco spazio e con molto rimorso. La Salernitana si tuffa nell'affare, ma dovrà battere anche la concorrenza del Torino e della Sampdoria. Bove, under, viaggia verso Lecce. Il monzese Ranocchia, altro under, classe 2001, è un profilo attenzionato.