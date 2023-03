Sirene di calciomercato, la Salernitana frena i corteggiatori: "Ripassate a maggio"

Primo comandamento granata: salvarsi al più presto. Appena l'aritmetica avrà dato conforto, comincerà il potenziamento della rosa della Salernitana. Ci sono pepite d'oro che consentiranno di fare attivo di mercato e poi di investire i soldi ricavati per l'acquisto di altri cartellini. Non tutti i big della squadra potranno essere trattenuti: è inevitabile. Nello stesso tempo, la Salernitana non ha alcuna intenzione di deprezzare il proprio capitale e di svenderlo, anzi potrebbe mostrare i muscoli con le pretendenti e diventare una bottega molto cara. Al momento, ha sospeso ogni flirt: "Prima la salvezza, attendere prego".

La fila degli acquirenti

Ci sarebbe stato anche un sondaggio del Real Madrid per Ochoa: lo immagina come secondo portiere ma è blindato. Dia è il Re Mida non solo in area di rigore ma anche nel prossimo calciomercato: ciò che calcia diventa oro, la Salernitana è pronta a riscattarlo a 12 milioni di euro e poi ci sarà l'asta per le pretendenti al suo cartellino. Piace non solo alla ricca Premier League ma anche al Sassuolo. Su Bohinen c'è la Fiorentina e su Mazzocchi anche l'Atalanta. Il club granata, però, non ha fretta, non svende, anzi potrebbe trattenere qualche pezzo pregiato, soprattutto se si tratta di giovani di qualità. Intende, ad esempio, riscattare il cartellino di Pirola, che costa 5 milioni di euro. C'è un punto interrogativo su Daniliuc: è costato 5 milioni di euro - il pagamento del cartellino al Nizza avverrà con rate annuali -, si sta mettendo in evidenza nella nuova difesa granata completata da Gyomber, è giovane, è bravo, c'è una clausola di 15 milioni di euro a favore della Salernitana, se l'austriaco volesse interrompere anzitempo il contratto che scade nel 2026. Chi lo cerca, dunque, dovrà mettere sul piatto parecchi soldi per convincere Iervolino a mollare la presa.