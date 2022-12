Mercato, colpo a centrocampo: il sogno della Salernitana è un giocatore del Napoli

Il colpo di mercato è al momento un giocatore extralusso, un sogno proibito. Proprio perché è proibito, stuzzica il palato fine del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, e del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Entrambi vorrebbero regalare un centrocampista di altissimo profilo ai tifosi del cavalluccio marino e all'allenatore Davide Nicola.

Il profilo

La Salernitana ha acceso i riflettori su Diego Demme, giocatore classe '91, riserva scontenta di Lobotka al Napoli. L'operazione è ad altissimo coefficiente di difficoltà, perché in questo momento Demme è un giocatore di una squadra che nella stagione 2022-2023 potrebbe scrivere la storia, in piena corsa per lo scudetto. Demme ha mercato di altissimo bordo anche in Europa e fu lui stesso, al momento del passaggio al Napoli, a scegliere di sparigliare le carte lasciando il Lipsia da capitano di una squadra che all'epoca era primatista nel campionato tedesco. La Salernitana comunque ci prova e dialoga con molti club di prima fascia. Ha parlato anche con il Milan per Bakayoko ma il problema è anche l'ingaggio. Il giocatore guadagna più di 1,9 milioni di euro, che è il tetto salariale in questo momento fissato dalla società granata per gli stipendi di Dia e di Piatek. Va scritto, però, che anche Demme sforerebbe questo importo. L'intoppo maggiore, dunque, potrebbe essere di natura tattica, perché Nicola ha bisogno innanzitutto di una mezzala e di un vice Bohinen. Tra le mezzali, nei dialoghi con il Milan, è spuntato anche Adli che è in uscita e che piace a Torino e Sampdoria. Adli, però, per caratteristiche è un giocatore molto simile a Vilhena. Quindi per ingaggiarlo la Salernitana avrebbe innanzitutto bisogno di cedere l'olandese.