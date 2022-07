Fari accesi sul centrocampo granata: la Salernitana vicina a Djuricic

Pensiero svelto, piede "raffinato" per mandare in porta o per giocare all'occorrenza da mezzala di qualità, 30 anni e svincolato: è questo l'identikit di Filip Djuricic, che Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha da tempo inserito nella lista degli acquisti. Il giocatore nato in Serbia ha terminato la propria esperienza con il Sassuolo.

Lo scenario

Lo cerca con insistenza anche il Torino e lui, da svincolato, sta aspettando attraverso l'agente l'offerta migliore. In Emilia, dopo una straordinaria stagione vissuta nel 2020-2021, Filip è scivolato un po' in secondo piano, complice la definitiva consacrazione di Raspadori ad astro nascente. Cerca nuovi stimoli e la Salernitana, che a centrocampo ha fatto valutazioni pure su Rog e su Bastoni, è da tempo in fila per ingaggiarlo. "Vogliamo quelli che ci servono, Djuricic mi piace molto e spero che possa arrivare". E' stata questa l'investitura di Davide Nicola, allenatore granata, intervistato da SkySport.