Mercato della Salernitana: arrivano anche due nuovi centrocampisti

Mancano gli ultimi dettagli, cioè i moduli federali per la firma in calce al contratto. Filip Djuricic e Nicolò Rovella, centrocampisti, saranno a breve affidati all'allenatore della Salernitana, Davide Nicola.

Lo scenario

Djuricic, giocatore serbo che non occuperà la casella di extracomunitario perché già giocava in Italia, con il Sassuolo, si è svincolato il 30 giugno dagli emiliani dopo un quadriennio e ha otteso l'offerta migliore. Si era avvicinato a lui anche il Torino, la richiesta iniziale era stata di 2 milioni di euro ma alla fine la Salernitana se l'è aggiudicato e gli corrisponderà 1,6 milioni di euro. Il club del cavalluccio marino, che avrebbe voluto ingaggire anche Ranocchia e che ha ponderato a lungo l'ingaggio di Rog salvo poi desistere per una valutazione sulle sue condizioni fisiche, post infortunio, ha scelto il giovane Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus, l'anno scorso in forza al Genoa. Rovella, che è anche un giocatore della nazionale Under 21, arriverà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.