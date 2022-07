Freccia a sinistra: la Salernitana ha ingaggiato il nuovo terzino

La Salernitana ha ingaggiato il nuovo terzino sinistro. Si tratta di Domagoj Bradaric, croato, classe 1999, già nel giro della Nazionale. Al Lille andranno 4,5 milioni in 3 anni.

Lo scenario

Bradaric ha firmato un contatto triennale. Il diesse De Sanctis lo seguiva da alcune settimane e durante la conferenza stampa di presentazione aveva confermato l'esistenza della trattativa con i francesi. Al Lille è stato chiesto anche l'estroso mancino Yazici, che gioca sulle zolle della fantasia e dell'imprevedibilità. Il calciatore ha passaporto turco, ha dunque lo status di extracomunitario e per ingaggiato c'è bisogno di liberare di cedere un altro calciatore extracomunitario. Sarà Mikael. È di nuovo vicino il ritorno di Bonazzoli. Prima di raggiungere l'Inghilterra, il da De Sanctis ha avuto un ulteriore colloquio con l'agente del calciatore, Tullio Tinti. La Salernitana ha rilanciato: ritoccata l'offerta per il "pistolero", contratto prolungato, pure la percentuale sulla recompra per la Sampdoria.