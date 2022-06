Mercato granata: asse Atalanta-Salernitana per Ederson, soldi e giocatori

La cessione di Ederson sblocca il mercato della Salernitana. Affare fatto o quasi: il club granata valuta il giocatore brasiliano più di 20 milioni di euro. Per questo motivo la Dea è pronta a corrispondere 15 milioni cash più alcune contropartite tecniche, cioè il difensore Lovato e probabilmente Okoli più Cambiaghi.

Le altre operazioni

La Salernitana ha acceso i riflettori su Milik, obiettivo di caratura internazionale e il presidente Iervolino sogna sempre Cavani. Nel frattempo resta in monitoraggio su Manaj (ex Spezia, è ritornato al Barcellona) e ha preso informazioni sul veronese Lasagna. Gli under rappresenteranno non solo merce rara in questo mercato ma anche, di contro, una necessità: la Salernitana segue Cancellieri del Verona, per la difesa invece ha chiesto Calafiori (terzino sinistro, proprietà della Roma, ex Genoa), segue Cambiaso sul quale oltre alla Juventus e all'Inter si è fiondata proprio l'Atalanta. Per la difesa c'è un interesse anche per Mangas, 24enne portoghese ritornato al Boavista dopo l'esperienza al Bordeaux. A centrocampo non molla Esposito che è in uscita dalla Spal. Capitolo cessioni: Belec si tarsferisce all'Apoel Nicosia, Di Tacchio alla Ternana e Delli Carri al Como.