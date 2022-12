La Salernitana accelera: freccia a destra, è pronto l'assalto a Ehizibue

La Salernitana accelera. Kingsley Ehizibue, 27 anni, giocatore di origini nigeriane, in forza all'Udinese, è stato individuato come rinforzo sulla fascia destra. E' il principale candidato alla sostituzione dell'infortunato Mazzocchi. E' pronto per lui un contratto da 460mila euro senza bonus. La Salernitana vuole consegnarlo a Davide Nicola, l'allenatore granata, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'esperienza

Fisicità, falcata, giocatore polivalente: ecco le caratteristiche di Ehizibue, alto 190 centimetri, in grado di presidiare la fascia destra sia da quinto sia da riferimento più offensivo. In assenza di Mazzocchi, che ne avrà almeno fino a metà marzo, e di Candreva che non potrà affrontare il Milan perché è squalificato, toccherà a lui fronteggiare i due "pendolini" rossoneri il 4 gennaio, cioè Hernandez e Leao che sfrecceranno da dirimpettai, cioè sulla fascia sinistra offensiva dei campioni d'Italia.

La carriera

Ehizibue ha origini nigeriane ma è nato in Germania e calcisticamente è stato svezzato in Olanda, nel PEC Zwolle. In Bundesliga, dal 2019, ha maturato esperienza con i colori del Colonia in Bundesliga, per tre anni. Aveva già sfiorato la Serie A, era tutto pronto al Genoa, comprese le visite mediche. Sul più bello, il calciatore fece dietrofront. Motivazione curiosa: Dio gli aveva detto di cambiare strada. L'Udinese poi lo ha portato in Italia. In Friuli, però, non ha avuto modo di mettere in evidenza con continuità la propria fisicità. I bianconeri lo hanno utilizzato 11 volte in campionato, 2 delle quali da titolare: c'è concorrenza nel ruolo, perché a Pereyra viene spesso alternato Ebosele. Dunque il dg Pierpaolo Marino apre alla cessione in prestito, che si concretizzerà nelle prossime ore.