Mercato Salernitana: De Sanctis aspetta Ehizibue e chiede Sohm al Parma

Assalto al centrocampo e rinforzi per la fascia destra: sono queste le due priorità di Morgan De Sanctis, diesse della Salernitana. Il dirigente ha necessità di inaggiare giocatori funzionali alla nuova Salernitana, in vista della sfida al Milan che inaugurerà il 2023 della Bersagliera, il 4 gennaio alle ore 12.30 allo stadio Arechi.

Lo scenario

Dopo aver abbassato la saracinesca in porta con l'ingaggio di Ochoa che dovrà sostituire Sepe, il diesse granata punta con decisione a rinforzare la zona nevralgica e la fascia destra. Asse con l'Udinese per Ehizibue, nuovo assalto a Sohm, under del Parma. Il 23 dicembre, Ehizibue, olandese di origini nigeriane, è sceso in campo durante l'amichevole Udinese-Lecce vinta 2-0 dai friulani. E' lui il principale obiettivo per la fascia destra, in sostituzione dell'infortunato Mazzocchi. Ha giocato circa 70 minuti e poi è stato sostituito. La Salernitana pensa anche ad Arslan per rinforzare il centrocampo. Ha 32 anni, ha il contratto con l'Udinese in scadenza a giugno 2023. Non è stato utilizzato durante l'amichevole. La strada per ingaggiarlo è più tortuosa ma la trattativa non è impossibile. Molti club, innanzitutto l'Empoli e giorni fa anche la Salernitana, si sono interessati al polacco Zurkowski, in forza alla Fiorentina. Il suo stipendio è di 850mila euro ma spaventa soprattutto il costo del cartellino. La Fiorentina non lo presta ma lo vende e ha dato la propria quotazione: 4 milioni di euro. Perciò Da Sanctis ha fatto al momento un passo indietro e si è fiondato su Sohm, under del Parma.