Petrachi ingaggia Franco Tongya, scuola Juventus: visite mediche e allenamento a Rivisondoli

Visite mediche a Cassino e poi l'arrivo a Rivisondoli: ecco il programma che Petrachi ha preparato per Franco Tongya, ultimo arrivo in casa granata. La Salernitana lo ingaggia con contratto pluriennale e grazie a un'intuizione del diesse si è assicurata un giocatore offensivo esterno offensivo del 2002 in grado di giocare pure da trequartista, mezzala e play all'occorrenza

Il personaggio

Cura molto il suo outfit e ha tanti follower su tok-tok. Ha pure uno staff che lo indirizza nelle scelte, lo segue fuori dal campo e che ha raccolto l'eredità del compianto Mino Raiola che era una specie di nume tutelare per lui. Tongya ama la vita e usa i social per raccontare larga parte delle sue giornate. Ivideo dei suoi allenamenti e non solo vengono visti da centinaia di migliaia di utenti. Usa tik-tok anche come megafono per mandare messaggi positivi. Ad esempio questo: "Spero di poter diventare per tutti i giovani di colore presenti in Italia in esempio da seguire, un modello". Ha 22 anni ma ha già tante storie da raccontare. Con i primi soldi guadagnati ha comprato una casa a Parigi ai suoi genitori. Ha sempre sognato ad occhi aperti, anzi spalancati: nelle partite con le rappresentative giovanili della Nazionale, lui Pirlo jr e Guerini immaginavano di formare il centrocampo del futuro. Poi un tragico incidente stradale è costato la vita a Guerini e l'amicizia stretta si è trasformata in un triste ricordo. "Guidami sempre da lassù, angelo mio", fu la dedica di Tongya per l'amico scomparso. Ha fatto tutta la trafila con la Juventus, poi la cessione all'Olimpyque Marsiglia. Suo malgrado si è ritrovato anche in un bailamme plusvalenze ai tempi del passaggio dalla Juventus al Marsiglia, più Akè in bianconero. "8 milioni per il mio cartellino? Le mie prestazioni erano in ascesa in quel periodo - disse-. Questi soldi spesi non mi sembrano tanti né pochi". Undici anni con la Juventus, con la maglia bianconera ha fatto tutta la trafila allenandosi non solo con Miretti e con Fagioli ma pure con Dybala e Cristiano Ronaldo. Era pronto al grande salto e debutto in prima squadra ma davanti a lui nel ruolo c'erano autentici mostri sacri. Poi la Francia, Odense in Danimarca per abituarsi al calcio dei grandi anziché fare un giro di esperienza in Serie B. E' stata questa inizialmente la sua scelta. La scorsa stagione ha giocato con l’Aek Larnaca, a Cipro, in prestito dall’Odense, segnando 7 gol in 32 partite, che poi diventano 8 in 38, se si considera anche uno scorcio con l'Odense. La federazione lo ha premiato come miglior giocatore del campionato cipriota e ha conquistato il titolo di mvp del campionato. Ha sfiorato pure la vittoria del campionato: non è bastato il pareggio contro l'Apoel. Ha giocato in tutte le rappresentative azzurre, poi è stato convocato da Nunziata e Nicolato. L'ex ct Mancini gli ha dato anche possibilità di partecipare ad uno stage per convocazione e nel frattempo da pochi mesi è nel giro della Nazionale Under 21. Da piccolo apriva la finestra e chiudeva gli occhi: non voleva vedere cosa accadesse dietro i cespugli di Barriera di Milano, il quartiere a rischio della città di Torino, estrema periferia. Qui lo scorso gennaio, dopo la riunione interforze, è stato deciso di schierare lì l'esercito per scoraggiare gli spacciatori. "Tante volte è rotolato il pallone nelle aiuole e per andare a raccoglierlo mi sono imbattuuto in passaggi di siringhe e droga. Ho assistito a tanti episodi di spaccio", ha ricordato in passato Tongya, origini camerunensi ma nato in Italia.