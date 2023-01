Mercato granata, è caccia al "quinto" di sinistra: la Salernitana sonda un francese

Sfumato Azzi, che il diesse De Sanctis ha sondato e poi escluso dalla lista perché la Salernitana non intende investire un milione di euro a gennaio su un giocatore di 29 anni, il club granata ha ripreso il monitoraggio dei giocatori di fascia. Il mercato francese continua ad essere un punto di riferimento e la scelta è ricaduta su un giocatore classe 2003, in grado di presidiare la corsia sinistra ma anche la destra.

Il profilo

Si tratta di Jaouen Hadjam, esterno sinistro franco algerino del Paris FC . E' stato impiegato 9 volte, c'è la concorrenza della Ligue1. De Sanctis ha sondato questo profilo per dare non solo un'alternativa a Bradaric, in attesa di Mazzocchi, ma anche per consentire a Nicola di utilizzarlo a destra, all'occorrenza. Nel frattempo a Bergamo rientrerà Lassana Coulibaly che ha scontato il turno di squalifica. Il centrocampista maliano potrebbe giocare in coppia con Hans Nicolussi Caviglia nella nuova mediana con due interni ridisegnata da Nicola nel secondo tempo di Salernitana-Torino. Serve, però, un calciatore da "box to box" (citazione di De Sanctis) e il club granata lo ha da tempo individuato, cioè Pape Matar Sarr del Tottenham. Il colloquio con gli Spurs è fitto: la Salernitana potrà attendere ancora 24-48 ore per riceverlo in prestito. Se la trattativa non si sbloccherà, dovrà cambiare obiettivo.