Salernitana, i rinforzi arrivano dall'estero: assalto a difensore e centrocampista

Un buco in difesa e una voragine a centrocampo, sulle zolle lasciate scoperte dall'infortunato Lovato e dal gioiello Ederson passato all'Atalanta. La Salernitana deve completare l'organico per presentarlo attrezzato al debutto in campionato. L'allenatore Davide Nicola si è già espresso, dopo il triangolare: "Non siamo ancora competitivi".

Le trattative

In difesa, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha mosso passo decisi verso il Metz e ha chiesto il centrale Kiki Kouyatè, 25 anni, originario del Mali. Nel frattempo oggi Gyomber farà una risonanza magnetica di controllo al tendine d'Achille. Capitolo centrocampo. Stamattina Kastanos ha svolto le visite mediche al centro polidiagnostico Check Up e poi sosterrà il primo allenamento individuale al centro sportivo Mary Rosy. La Salernitana chiede alla Juventus anche Rovella e nel frattempo in Germania potrebbe esserci un altro centrocampista candidato a vestire la maglia granata. Si tratta del centrocampista 26enne Ajdin Hrustic dell’Eintracht Francoforte.