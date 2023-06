Salernitana a caccia di esterni: nella lista De Sanctis spunta anche un ex Torino

E' caccia agli esterni. Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha bisogno di giocatori rapidi e sguscianti da utilizzare sulle fasce. A sinistra, i granata hanno trovato il proprio equilibrio: c'è Bradaric e l'alternativa al mancino dovrebbe essere Lund, bravo under danese in forza all'Hacken, che il diesse De Sanctis vuole acquisire a titolo definitivo.

La fascia destra

Molto dipende da Mazzocchi, che piace al Milan sebbene il Diavolo non abbia ancora formalizzato un'offerta. Sousa, però, ha già chiarito in che modo intenda interpretare il ruolo: occorrono giocatori con spiccate doti offensive; cerca più motorini che terzini; i suoi "quarti o quinti" di centrocampo, a seconda del modulo, devono essere moto perpetuo. Così la Salernitana si è concentrata su alcuni profili. Ai tempi del Bordeaux, Sousa ha allenato anche Oudin, che è ritornato in Francia e attende di conoscere il proprio futuro. Con i girondini ha un altro anno di contratto, il Lecce gli ha fatto conoscere il calcio italiano e ha anche arricchito il sio bagaglio tecnico, perché ad un certo punto della stagione Baroni gli ha proposto di accentrarsi per sfruttare anche le sue doti di palleggiatore. Occhio, però, all'Inter e alla sua "mercanzia" in giro in Italia e per il mondo, di ritorno dai prestiti. I nerazzurri, infatti, non dispongono soltanto di bravi under (Oristanio, Esposito, Agoumé) ma anche di Valentino Lazàro, 26 anni, austriaco, ritornato alla base dopo aver indossato la maglia del Torino.