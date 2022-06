In attacco c'è posto per due: la Salernitana vuole Joao Pedro e Pinamonti

Il 17 giugno, la data limite per esercitare i riscatti, trascorrerà con un nulla di fatto. La Salernitana non investirà 6 milioni di euro per rilevare il cartellino di Bonazzoli e punta invece su altri profili.

I colpi in attacco

Nel mirino del direttore sportivo De Sanctis ci sono Joao Pedro e Pinamonti. Il primo, giocatore del Cagliari, è il più bravo del reparto avanzato. Ha una quotazione alta, si è fatto avanti da tempo anche il Torino e la Fiorentina è una corteggiatrice della prima ora. La Salernitana, però vuole provarci ed è pronto all'assalto decisivo. Pinamonti, invece, è l'ex golden boy dell'Inter, svezzato dall'Empoli e ormai pronto al salto di qualità. Il direttore sportivo De Sanctis ha preparato la lista della spesa.