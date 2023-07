Rinnovi e cessioni: la Salernitana programma il futuro di Kastanos e Bonazzoli

Kastanos potrebbe ricevere tra settembre e ottobre l'adeguamento contrattuale che è stato già argomento di discussione tra la Salernitana e il suo procuratore, Giuffredi. L'arrotondamento che il club granata gli proporrà, unito a un ulteriore anno di contratto (scadenza dal 2026 al 2027) dovrà comunque rispecchiare patrametri e tetti salariali che la società ha fissato.

Lo scenario

Kastanos gudagna 400mila euro netti e il procuratore, subito dopo la conclusione del campionato, ne ha chiesti 900mila alla Salernitana. Il club dell'ippocampo vorebbe adeguare l'ingaggio del giocatore cipriota ai parametri utilizzati ad esempio per Mazzocchi, dunque una cifra molto vicina ai 600mila euro più eventuali bonus. Questi bonus, già applicati per altri giocatori, ad esempio gli attaccanti, consentirebbe poi a Kastanos di far leva pure su una parte variabile del contratto, cioè la somma tra gol e assist. In ogni caso, Paulo Sousa lo considera parte integrante e attore protagonista del suo progetto tattico. Lo schiera tanto sulla fascia destra quanto sottopunta, ritiene che Kastanos interpreti bene il suo principio tattico, che è difendersi attaccando.

La spina

Bonazzoli resta in bilico, in uscita dalla Salernitana. I granata hanno pagato 5 milioni di euro il suo cartellino e il calciatore guadagna 1,5 milioni di euro a stagione. Il nodo è senza dubbio l'ingaggio e in questo momento riflette anche il Verona che ha fatto un sondaggio. Gli scaligeri vorrebbero ricreare in Veneto la coppia d'attacco "formato 7%" che aveva fatto molto bene a Salerno due stagioni fa. Bonazzoli è stato convocato per il ritiro di Rivisondoli e nel frattempo il suo procuratore prova ad imbastire anche una trattativa parallela con l'Inter. La società nerazzurra, infatti, porebbe essere interessata al giocatore di Manerbio per un discorso di lista: è un atleta cresciuto nel vivaio interista. Non partitanno per il ritiro in Abruzzo Orlando, Kristoffersen e Simy. Quest'ultimo ha un ingaggio molto alto (1 milione di euro per altri due anni) e al momento non c'è nessuna offerta per lui. Orlando piace al Cesena e Kristoffersen ha ricevuto una nuova offerta da parte della Virtus Vecomp. Valencia è stato richiesto dal Palermo e dal Vitoria Guimaraes.