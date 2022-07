Mercato Salernitana: arrivano Kastanos e Rovella, priorità ad attaccante e difensore

Sono ore febbrili di mercato, in casa Salernitana. La priorità è l'ingaggio di un attaccante che possa completare la batteria di giocatori di prima linea - sei elementi in totale - richiesta dall'allenatore Davide Nicola. In contemporanea, il diesse granata Morgan De Sanctis lavora all'ingaggio di un difensore centrale di piede destro che possa sostituire Lovato, infortunato. C'è stata una riflessione su Ranieri: può ricoprire più ruoli ma è mancino. Al Cagliari è stato chiesto Altare, che segnò pochi mesi fa all'Arechi, ma i sardi hanno risposto picche.

Il tormentone dei gol

Si cerca un altro attaccante. Al netto della prova sontuosa di Botheim in amichevole contro il Galatasaray, condita da un gol e da tanti spunti di classe, la Salernitana vuole mettere le mani su un altro giocatore forte e multiruolo, da unire non solo al norvegese ma anche a Bonazzoli, Ribéry e Kristoffersen. Da giorni, il direttore sportivo De Sanctis dialoga con l'intermediario Fattizzo. Non c'è solo il forte Yazici, di passaporto turco, sul taccuino del diesse ma anche altri profili ai quali al momento il club lavora sotto traccia.

Il centrocampo

La Salernitana è pronta a definire con la Juventus una doppia operazione: di ritorno dalla tournée statunitense, arriveranno in granata Kastanos a titolo definitivo e Rovella in prestito. Su Rovella c'è anche il Monza ma la definizione di una doppia operazione, quindi l'ingaggio in contemporanea di due giocatori anziché uno, dovrebbe facilitare il cavalluccio marino.