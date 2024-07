Il cartellino di Coulibaly ed i sospiri granata: il centrocampista è uno dei giocatori sblocca-mercato

Lassana Coulibaly paiceva ad una squadra di Dubai ma lo avrebbe prelevato solo in prestito. A queste condizioni, il suo entourage e la Salernitana non si siedono neppure a dialogare. Il centrocampista originario del Mali, che guadagna oltre un milione di euro, ha una valutazione vicina ai 4 milioni ed il club granata sta provando a piazzarlo in Serie A.

Lo scenario

La pista italiana è la prediletta, anzi l'unica percorribile, perché Coulibaly non ha intenzione di perdere le agevolazioni che gli derivano dall'applicazione del Decreto Crescita. Perciò si è molto raffreddata la candidatura del Lens. Resta sullo sfondo quella del Monza, alla stregua dell'interesse di Udinese e Bologna. L'impressione, però, è che molto dipenderà dal prezzo del cartellino. Le società interessate a Coulibaly sono consapevoli che per la Salernitana si tratti di un giocatore insostenibile in Serie B e quindi aspettano che la valutazione cali e venga quasi dimezzata. Potrebbe così prendere forma uno scenario da fine mercato con una conclusione della trattativa per il migliore offerente a 2.5 milioni.