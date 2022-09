Mercato granata: due club su Coulibaly ma la Salernitana frena

Lens e Torino sono stati gli estimatori della prima ora ma il diesse De Sanctis, nelle ore della clausola da eliminare per far dieventare il cartellino di Lassana Coulibaly interamente della Salernitana, ha rispedito al mittente ogni corteggiamento e neppure ha voluto ascoltare l'offerta delle pretendenti al giocatore originario del Mali.

Lo scenario

Le sollecitazioni sono comunque arrivate: Lassana è stato protagonista di un avvio monstre, le sue prestazioni sono state di ottima fattura fino alla partita di Torino contro la Juventus. Poi nel secondo tempo della sfida ai bianconeri è subentrata stanchezza ed è proseguita contro il Lecce. Adesso Coulibaly, contratto con la Salernitana fino al 2026, è impegnato con il Mali, titolare nella prima gara contro lo Zambia. E' una delle pepite d'oro del cavalluccio marino, il giocatore di forza e quantità che è finito nel mirino di molte società europee. Il suo futuro non è, non sarebbe al momento lontano da Salerno: non ora, molto probabilmente a giugno. A gennaio, invece, se ne potrebbe discutere solo a due condizioni: Salernitana in posizione di classifica ottima e con tantissimi punti nel carniere; offerta irrinunciabile da parte di una big. La sua quotazione oggi non è inferiore ai 15 milioni di euro: l'offerta dovrebbe essere tanto irrinuciabile da poter abbinare alla sicura plusvalenza pure un congruo gruzzolo di euro da investire sull'ingaggio di un top player per il centrocampo granata.