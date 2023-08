Accelerazione di mercato: la Salernitana pronta ad annunciare Legowski e un'altra punta

Salernitana scatenata sul mercato. A una settimana dalla sfida alla Roma, che nel frattempo ha accolto Paredes e Renato Sanches, il patron Iervolino ha dato via libera ad una serie di ingaggi. Dopo Martegani, che è in città da oltre una settimana e Trivante Stewart, quest'ultimo un'autentica scommessa giamaicana sul quale lo scouting internazionale, De Sanctis e la proprietà hanno voluto fortemente puntare, il club granata ha definito altri due acquisti.

Un centrocampista e un attaccante

Il centrocampista classe 2003 è Mateusz Legowski. Non occuperà posto in lista, non farà cumulo in forza del proprio status di under ma potrà tornare molto utile alle rotazioni di Paulo Sousa. E' un centrocampista centrale, ha già presenze nella Nazionale maggiore ed è capitano del suo club polacco, il Pogon Szczecin. Capitolo attaccante. Come anticipato dal collega Nicola Roberto, la Salernitana è pronta ad ufficializzare anche il secondo attaccante, insieme a Trivante Stewart. Si tratta del nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi, punta classe 2001. Nelle prossime ore sarà a Salerno. Ikwuemesi giumnge a titolo definitivo dal Celje, squadra della prima divisione slovena con la quale ha realizzato 9 gol in 30 presenze. Si è qualificato ai preliminari di Conference League e nella competizione internazionale ha fatto gol ai bielorussi del Neman Grodno. E' alto 195 centimetri e in carriera ha vestito anche le casacche del Krsko e Vorvarts Steyr, rispettivamete seconda serie slovena e austriaca. Ikwuemesi non mette fine al mercato della Salernitana in prima linea. Arriverà un altro attaccante.