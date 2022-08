Maggiore e Depaoli: il diesse De Sanctis batte due colpi prima di Salernitana-Roma

Urgono rinforzi: la Salernitana è largamente incompleta ("non competitiva", ha detto l'allenatore Nicola, che poi con un esercizio dialettico ha trasformato in "squadra in costruzione") e paga dazio anche all'incredibile sequenza di infortuni, l'ultimo dei quali è occorso a Bohinen, durante la sfida di Coppa Italia al Parma.

La stategia

Il diesse granata, Morgan De Sanctis, stringe per due colpi da consegnare al mister e al campo prima di Salernitana-Roma, debutto in campionato, il 14 agosto. A centrocampo, il cavalluccio marino vuole schierare Giulio Maggiore, giocatore completo, duttile, pepita d'oro dello Spezia. Il rapporto con il suo primo amore calcistico, però, si è incrinato quando gli è stata sottratta la fascia di capitano. Maggiore si è rifiutato di scendere in campo e adesso sarà ceduto al migliore offerente. Non c'è solo la Salernitana sulle sue tracce: lo cercano anche Torino e Sassuolo e l'entourage del giocatore riflette. Il club dell'ippocampo ha fatto la propria offerta: propone un quadriennale da 750mila euro a stagione. E' stato impostato uno scambio con Mazzocchi, più conguaglio. Il terzino destro è un separato in casa, la Salernitana mastica amaro per il nuovo risentimento muscolare che è affiorato prima della partita contro il Parma. Sulla fascia destra al momento è sguarnita e in attesa di Sambia (20' nelle gambe) ha solo Kechrida, che però adesso gioca a sinistra perché Nicola non sta rischiando Bradaric, in ripresa dopo la lesione muscolare. Il tempo stringe, il campionato incombe e la Salernitana sta trovando l'intesa con la Sampdoria per ingaggiare Depaoli, ex Verona. Sono stati proposti anche Faraoni, Fiamozzi e Pezzella.