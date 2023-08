Mercato granata, la Salernitana lavora alle cessioni: in bilico c'è anche Maggiore

Maggiore, Simy e Valencia: il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, lavora al tris di cessioni nelle ultime battute della sessione estiva del calciomercato. Simy è un esubero e guadagna 900mila euro di ingaggio, lo stesso stipendio di Maggiore. Ha già rifiutato le due squadre turche di Adana ma adesso c'è uno spraglio. Il giocatore nigeriano, infatti, è conteso da Cosenza e Sampdoria.

Il centrocampista

Maggiore non ha ancora trovato la propria dimensione in maglia granata. Era una scintillante mezzala dello Spezia ma con la Salernitana non ha ancora espresso il proprio potenziale. Durante la gestione Nicola, era stato anche utilizzato da vice Bohinen, un ruolo che non è nelle proprie corde. Paulo Sousa predilige il modulo tattico 3-4-2-1 e quindi due interni di centrocampo. Maggiore, invece, era stato preso per fare l'incursore e nelle partite durante le quali è stato utilizzato - al netto di contrattempi di natura muscolare che nel suo percorso con la Salernitana non sono mancati - ha giocato vicino a Lassana Coulibaly oppure in posizione più avanzata per emergenza. L'arrivo di Legowski e di Martegani e la scelta di non far partire Mamadou Coulibaly assottigliano ulteriormente il suo minutaggio e d'intesa con la società è stata presa la decisione di cederlo. Ingaggio alto e contratto ancora lungo sono caratteristiche che non favoriscono una trattativa agevole: potrebbe esserci un trasferimento in prestito.

Valencia

Il giocatore cileno era stato sondato dal Palermo, che poi lo ha rispedito al mittente e ha puntato su Di Francesco. Ora si è aperta una pista in Grecia: Valencia è richiesto dall'Atromitos. In alternativa, è arrivata una richiesta dall'Olanda.