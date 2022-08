Mercato granata: Mamadou Coulibaly sarà ceduto

Mamadou Coulibaly chiede spazio e attenzione. Il centrocampista senegalese ne ha parlato con il responsabile dell'area tecnica della Salernitana, Giulio Migliaccio e vuole essere ceduto.

La trattativa

È ben avviata: Coulibaly è corteggiato dalla Spal, club glorioso che ha ambizioni di ritorno in Serie A. La formula del trasferimento dovrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto. Il cartellino di Mamadou, infatti, è stato prelevato a titolo definitivo dall'Udinese e la Salernitana paga rate annuali, per tre anni. Deve quindi recuperare l'investimento. La cessione di Coulibaly fa da preludio ad una serie di movimenti in uscita che il club granata sta provando a concludere: deve piazzare anche Cavion, che ha rifiutato il Vicenza, Capezzi, D'Andrea, Boultam, Sanasi Sy. L'attaccante Simy ha detto no al Bari e all'Ascoli, ingolosito da una prospettiva all'estero, in Turchia. La Salernitana prende nota e attende la pretendente.