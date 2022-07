Contatti con il Brighton: l'attaccante della Salernitana arriva dalla Premier League

Neal Maupay, francese del Brighton, è il profilo nuovo sull'agenda di mercato del direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. Ventisei anni da compiere il 14 agosto, proprio nel giorno del debutto casalingo dei granata in campionato, contro la Roma, l'attaccante transalpino balza con prepotenza in prima fila tra gli obiettivi del cavalluccio marino.

La scheda

De Sanctis ne ha parlato con il Brighton durante il proprio viaggio di mercato in Inghilterra, alcuni giorni fa. In Premier League ha segnato con regolarità: in media, una volta ogni quattro gare disputate per un totale di 16 gol in due stagioni. Insieme a Maupay c'è sempre il "pistolero" Piatek tra i giocatori graditi alla Salernitana targata Davide Nicola. In agenda, ma probabilmente al secondo rigo perché in un caso riflette il giocatore e nell'altro occorrono molti soldi, ci sono Boulaye Dia del Villarreal e Moffi del Lorient. Salernitana vicina, invece, all'ingaggio del giocatore serbo Filip Djuricic, 30 anni, svincolatosi dal Sassuolo, centrocampista offensivo/trequartista richiesto dall'allenatore granata. La trattativa, nonostante l'inserimento del Torino che ha chiesto pure Piatek, sarebbe vicina alla definizione.