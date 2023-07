Mercato granata: si complica la trattativa per l'ingaggio in prestito di un terzino

Rischia di diventare lunga e tortuosa la pista di mercato che porta al mancino danese Kristoffer Lund, giocatore nato nel 2003 tesserato con i norvegesi dell'Hacken. Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, lo ha da tempo individuato come alternativa a Bradaric sulla fascia sinistra. Il nodo è la formula dell'ingaggio, che non soddisfa i proprietari del suo cartellino.

Lo scenario

Dopo aver investito 18 milioni di euro tra riscatti di Dia e Pirola e rinnovo del contratto di Ochoa, la Salernitana frena e riflette sulla necessità di acquisire adesso giocatori in prestito secco oppure in prestito con diritto di riscatto. Vale anche per Lund. L'Hacken, invece, è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo oppure strappando l'obbligo di riscatto. Il terzino della prima ora, sondato anche la scorsa stagione, era Hadjam del Nantes, ma anche in questo caso è dirimente la tipologia di ingaggio e in aggiunta il Nantes è bottega cara: al giocatore, ad esempio, era interessato anche il Bologna, salvo poi depennarlo dalla lista dopo aver constatato le difficoltà di prezzo. La Salernitana ha così aggiornato la propria lista: farà ancora un tentativo per Lund ma in questo momento flirta soprattutto con l'Inter, che ha tanti giovani in rosa. Uno di questi è il bravo Mattia Zanotti, classe 2003, 12 presenze nell'Italia Under 20. Viene spesso utlizzato come terzino destro ma è a proprio agio anche quando gioca a sinistra. Insomma un giovane e valido jolly del quale De Sanctis sta parlando con la società nerazzurra. Non è finita: con il Napoli si discute anche di Zanoli, che l'anno scorso era poi approdato a Genova, sponda Sampdoria, nell'ambito nella trattativa che aveva portato Bereszynski all'ombra del Vesuvio. L'arrivo di Zanoli in granata dipende, però, dall'eventuale partenza di Mazzocchi. Il capitano granata ha dato priorità alla Salernitana, però le strade del mercato sono infinite e talvolta imprevedibili. Al momento, è del Monza l'offerta concreta, registrata dalla Salernitana alcune settimane fa. L'arrivo del direttore sportivo Giuntoli a Torino, da uomo mercato della Juventus, potrebbe spostare gli equilibri. Giuntoli, infatti, apprezzava già Mazzocchi ai tempi del Napoli.