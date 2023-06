Calciomercato, "Milano vende moda": la Salernitana imposta trattative con Milan e Inter

Milano in queste ore è il centro di gravità del calciomercato. All'ombra delle sontuose e sorprendenti trattative - su tutte, spicca il passaggio del milanista Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro - prendono forma anche i dialoghi della Salernitana con il Milan e l'Inter. Il direttore sportivo dei granata, Morgan De Sanctis, deve assicurare a Paulo Sousa innesti giovani e di qualità. Con il Milan sta parlando anche di Daniel Maldini, trequartista-attaccante. L'Inter si era interessata a Sepe e ha una serie di profili in giro per il mondo, di ritorno dai prestiti.

Lo scenario

Mazzocchi è un giocatore che piace al Diavolo ma il Milan non ha ancora manifestato concreto interesse, insomma non ha fatto il prezzo, non ha fatto un'offerta. Di contro, la Salernitana valuterebbe 4-5 milioni di euro il prezzo base del cartellino di Mazzocchi, se a questo conguaglio fosse possibile aggiungere un paio di giocatori. La lista è ferma a quattro elementi: ci sono Maldini, che è un under, Brescianini che è un centrocampista di ritorno dal Cosenza, l'attaccante Colombo e il trequartista (ma anche esterno) Adli, che piace tanto a Sousa, dai tempi della comune esperienza al Bordeaux. In questo gruppetto di giocatori attenzionati dalla Salernitana, molti dei quali finiti anche nel mirino del Frosinone, non rientra il difensore Gabbia. La Salernitana non ha bisogno di ulteriori difensori ma un posticino, in realtà, lo avrebbe riservato al norvegese Leo Hjelde, classe 2003, di proprietà del Leeds. Ha giocato nella Serie B inglese con il Rotheram.

Sepe e gli interisti

Con il club nerazzurro i rapporti sono ottimi. La Salernitana ha esercitato il diritto di riscatto (5 milioni di euro) per Pirola e ha concordato le modalità di pagamento. L'Inter ha più volte manifestato interesse per Sepe, ma bisogna anche sottolineare che ha un po' scombussolato i piani la cessione di Vicario, transitato dall'Empoli al Tottenham per 20 milioni di euro. Proprio l'Inter, infatti, aveva messo gli occhi sull'estremo difensore dei toscani immaginando poi di completare la batteria degli estremi difensori anche con il secondo portiere della Salernitana, chiuso a Salerno da Ochoa. L'Inter ha tanti giocatori prestati e di ritorno alla casa madre: il trequartista Oristanio, classe 2002, originario di Vallo della Lucania, ha giocato con il Volendam e piace a Genoa e Frosinone; il bravo Sebastiano Esposito ha fatto benissimo a Bari ma è corteggiato anche dall'Empoli che ha giocato d'anticipo. Occhio anche ai centrocampisti Agoumé, di ritorno dalla Ligue 1, e Fabbian (Reggina). Lazaro ha lasciato il Torino.