Il mercato dei talenti: la Salernitana ne chiede uno alla Juventus e poi si concentra sul bomber

La Salernitana cerca la luce delle idee e per il suo nuovo centrocampo ha individuato il grande obiettivo. E' Fabio Miretti, gioiellino della Juventus, testa da regista e piedi da trequartista. Per i granata si tratterebbe di un colpo di assoluto valore, ma bisognerà battere la concorrenza del Genoa, dell'Atalanta e dell'Empoli. I toscani già tessono la tela da alcuni giorni: hanno già cominciato a dialogare con la Juventus nell'ambito della trattativa che potrebbe portare Ranocchia ad Empoli, come parziale contropartita tecnica nell'affare Parisi.

Il nuovo centrocampo

La Salernitana pensa a Miretti perché lo considera adatto a rimpiazzare Vilhena. Molto dipenderà anche dal futuro europeo della Juventus. La Uefa, infatti, dovrà pronunciarsi sulla possibile esclusione dei bianconeri dalla prossima Conference League come punizione per le presunte violazioni del FairPlay finanziario. In ogni caso, alla Continassa sarebbero orientati a trattenere Fagioli e Rovella, consentendo invece a Miretti di fare esperienza e minutaggio da giovane leader in un altro club. Il suo destino è stato già legato a filo doppio con la Salernitana. A marzo 2022, infatti, in occasione della vittoria casalinga per 2-0 della Juventus ai danni della Bersagliera, proprio a Miretti fu concesso il debutto assoluto in massima serie, dal 91'. Al termine della gara, la torcida granata intonava Venditti: "Ricordati di me anche quando a fine campionato sono sempre qua a cantare oltre il risultato. Chiama quando vuoi...". Adesso i tifosi si augurano che possa ripeterlo pure Miretti alla Salernitana.