Il Monza toglie e il Monza darà: la Salernitana sceglie il sostituto di Mazzocchi

La Salernitana ha deciso e Mazzocchi lo ha fatto da tempo: il terzino granata si trasferirà al Monza. Il cavalluccio marino ha fissato il prezzo: valuta 5 milioni di euro il suo cartellino. Logica vuole che il Monza, club comunque munifico e largo di maniche come testimonia la felice conclusione di precedenti trattative, chieda lo sconto ai granata.

Porte girevoli

La risposta di De Sanctis a Galliani sarà la seguente: "Dammi anche Birindelli". Questa è una storia da porte girevoli, fatta di nodi e puntate precedenti. Nel primo dialogo con Mazzocchi, la Salernitana era convinta di aver riportato il terzino napoletano sulla fascia destra, blindandolo. Mazzocchi, invece, aveva in mano l'offerta del Monza (850mila euro a stagione) e ha deciso poi di non rispondere a quella migliorativa dei granata (500mila euro all'anno per tre anni, più bonus salvezza di 100mila euro per tre anni). Nel frattempo Birindelli, vecchio obiettivo della Salernitana, si era accasato proprio a Monza. Ora De Sanctis chiede a Galliani di lasciarlo partire (arriverebbe in prestito, completerebbe il doppio passaggio in pochi mesi, dunque non potrebbe trasferirsi presso terzi nel corso della stagione), in cambio di Mazzocchi e di robusto conguaglio, così da presidiare nel migliore dei modi la fascia destra e avere anche un'alternativa sia a Sambia sia a Bradaric. E' più facile che il compito di multiruolo possa averlo un destro anziché un mancino. Al cavalluccio marino piace moltissimo anche Beruatto ma un mancino puro e quindi è più complicato adattarlo anche a destra.