Mousset, Bohinen e Dragusin sono giocatori della Salernitana: visite mediche al Check Up

E' il giorno deglo ultimo botti di mercato - la Salernitana ha fatto un sondaggio anche con Perotti e ieri sera ha avviato il testa a testa con il Cagliari per assicurarsi le prestazioni del difensore Izzo - ma è soprattutto il giorno deglio annunci ufficiali.

Le visite mediche

Il gong del calciomercato suonerà alle ore 20. Va di corsa il diesse Walter Sabatini, che sta assicurando giocatori a getto continuo all'allenatore Stefano Colantuono. Stamattina, visite mediche per altri due volti nuovi. Lys Mousset, attaccante francese dello Sheffield ed Emil Bohinen, centrocampista classe '99 proveniente dal Cska, sono a Salerno. "Bohinen - scrive la Salernitana nella nota ufficiale - approda in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni", cioè la salvezza in Serie A. Indosserà la maglia numero 15. A Mousset e Bohinen si è aggiunto il difensore rumeno, classe 2002, Radu Dragusin: ha giocato con la maglia della Sampdoria ma è di proprietà della Juventus, dalla quale giunge in prestito. Accompagnati dal team manager Salvatore Avallone e dallo staff sanitario, si sono sottoposti ai test fisici al centro polidiagnostico Check Up. Poi via libera per il primo allenamento.