Tutte le strade portano in Turchia: la Salernitana interessata a Tufan

A fari spenti ma a velocità sostenuta e con le idee chiare, la Salernitana batte le piste di mercato per assicurare all'allenatore Davide Nicola un centrocampista di peso e grido. Dovrà arrivare alla corte granata anche un difensore esperto.

Le trattative

Per la zona nevralgica o la trequarti, il sogno è sempre Yusuf Yazici. Gioca nel Trabzonspor e costa 7 milioni di euro. Sotto traccia, però, il direttore sportivo Morgan De Sanctis lavora anche ad un altro obiettivo. Si tratta di Ozan Tufan, giocatore 27enne, centrocampista centrale e all'occorrenza trequartista. Il suo campionato di riferimento è la Championship, Hull City. C'è già stato un viaggio in Turchia per tessere la tela della trattativa. In Turchia, inoltre, la Salernitana sosterrà il ritiro invernale, dal 9 al 18 dicembre. Per la difesa, il cavalluccio marino segue Ceccherini del Verona. Lo Spezia, invece, ha messo Nikolaou in lista di sbarco.