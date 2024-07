Difensore della Juventus e un attaccante olandese: Petrachi valuta nuovi profili granata

Sull'agenda di Petrachi, ds della Salernitana, non c'è solo Curto. Tra gli stopper, piace anche Alessandro Pio Riccio, classe 2002, utilzzato 24 volte la scorsa stagione in dal Modena. La Juventus è proprietaria del suo cartellino ma vuole concedergli un altro anno di svezzamento in Serie B. Infatti Thiago Motta, allenatore dei bianconeri, non ha inserito Riccio nella lista dei convocati della Vecchia Signora per il raduno alla Continassa, che scatterà il 10 luglio.

I gol

In attesa di cedere Pirola (Torino in pole position), Lovato (Verona interessata, dopo l'affare Kastanos ormai in chiusura) e Daniliuc (Celtic Glasgow), Petrachi deve trovare sistemazione non solo a Dia, atteso dalla Lazio, ma anche a Valencia, Bonazzoli (Venezia, Como, Parma lo valutano) e soprattutto a Simy, che piace a Stroppa, allenatore della Cremonese. Nel frattempo dovrà anche restituire gol alla Salernitana e dovrà farlo attraverso l'ingaggio di almeno due attaccanti prolifici. Tutino resta sempre il sogno extralusso per il budget granata: il presidente cosentino, Guarascio, lo valuta non meno di 4 milioni. Petrachi lo considera elemento-traino, come a voler dire che se ingaggia lui, riesce a sbloccare anche qualche indeciso. Tutino, a propria volta, aspetta di vedere come la Salernitana si muoverà concretamente sul mercato, insomma se piazzerà colpi da playoff oppure punterà solo su esperti motivati e giovani emergenti. La Lazio può cedere in prestito Gabriele Artistico, l'anno scorso alla Virtus Francavilla. Piace molto Daishawn Redan, di proprietà del Venezia ma a segno 11 volte in 33 gare di C l'anno scorso con la Triestina. A centrocampo è stato fatto un tentativo per Castagnetti, ma la Cremonese ha respinto il primo assalto.