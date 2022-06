Mercato Salernitana: ingombro portiere, è caccia ai mancini

Comincia il mercato e cominciano anche i sospiri e le valutazioni di mercato: la Salernitana deve cedere portieri (ne ha 4 a busta paga) e deve acquistare il terzino sinistro (c'erano Ranieri e Ruggeri). La rosa va sfoltita - rientra ad esempio dal prestito anche Simy - e c sono troppi "petali" in porta. Oltre a Sepe, per il quale è scattato l'obbligo di riscatto, il club granata dispone di Belec, Micai che ritorna dal prestito alla Reggina e Fiorillo. Non è escluso che l'ippocampo trattenga Micai - Nicola lo aveva fatto debuttare a Bari, quando allenava in Puglia -, trattenga Fioirillo e assecondi la volontà di Belec di giocare altrove per ritornare titolare. Lo corteggia l'Apoel Nicosia.

I terzini

Nelle tre giorni dedicata al diritto di riscatto, la Salernitana è intenzionata ad investire 6 milioni di euro per acquisire la proprietà del cartellino di Bonazzoli ma dovrebbe impiegarne 5 per esercitare il riscatto di Ranieri e addirittura 10 per ottenere la proprietà di Ruggeri. Dialoga, invece, con l'Inter che ha espresso gradimento (e anche un'offerta, 21 milioni di euro) per acquistare Ederson. Se l'Inter acquistasse anche Cambiaso, la Salernitana sarebbe in pole per farselo girare in prestito. Durante la gestione Sabatini, il cavalluccio marino aveva avuto anche un approccio con il procuratore del genoano chiedendo informazioni sul costo del cartellino: è valutato 10-12 milioni di euro. Il casting per la fascia sinistra prosegue con Beruatto, motorino del Pisa. La società toscana è intenzionata ad esercitare il riscatto ma la Juventus vuole controriscattarlo. La Juventus è anche proprietaria di Kastanos (costo del cartellino 1 milione, riscatto entro il 17 giugno) e di Brunori, il bomber del Palermo (29 gol) che piace non solo alla Salernitana ma anche alla Cremonese e alla Sampdoria.