La fiera dei sogni: la Salernitana prepara i colpi di mercato

A fari spenti ma senza indugio, a tutto gas, con la sigaretta accesa: Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, prepara i colpi di mercato da consegnare all'allenatore Davide Nicola, fresco di rinnovo biennale.

La strategia

Nicola Sansone, origini cilentane (di Novi Velia) è uno dei cognomi roboanti della campagna acquisti granata: scadenza di contratto nel 2023, può cambiare aria e il Bologna non lo tratterrà. E' molto più di un'ipotesi: Il diesse Sabatini lavora al suo ingaggio ma non perde di vista Verdi, stessa scadenza con il Torino ma ingaggio a cinque stelle (1,8 milioni di euro). Beruatto, terzino del Pisa (scuola Juventus) è un profilo seguito per la fascia sinistra. E' stato riscattato Bohinen: versati 3,5 milioni di euro per il faro del centrocampo della Salernitana. In difesa piace anche il costoso Izzo: Sabatini ci proverà fino alla fine ma l'ingaggio è extralusso, 2 milioni di euro al momento con il Torinio, fino al 2024.