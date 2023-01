Mercato Salernitana, De Sanctis accelera: pronti centrocampista e centravanti

Presto, che è già tardi: De Sanctis, il direttore sportivo della Salernitana, accelera sul mercato e prova a consegnare all'allenatore Davide Nicola altri due rinforzi per la delicatissima sfida al Lecce. Non è possibile attendere oltre, non è possibile prendere giocatori non pronti e non allenati. Ritmo gara, combattenti, esperienza: con queste caratteristiche si è presentato William Troost Ekong al capezzale di una difesa smarrita, bucata in continuazione, ormai una gruviera. E' arrivato in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto e adesso il difensore ex Udinese (lo ha allenato Nicola tra il 2018 e il 2019) proveniente dal Watford è pronto ad esordire venerdì sera in Salento.

Il centrocampista e l'attaccante

Domen Crnigoj, sloveno 27enne, è pronto a trasferirsi a Salerno. Il club granata sta definendo il suo passaggio in prestito oneroso. Crnigoj quest'anno ha giocato 17 partite e segnato 3 gol con il Venezia. Ritorna in A dopo la retrocessione della scorsa stagione. De Sanctis ha anche chiesto Haris Seferovic, 31 anni, svizzero di passaporto bosniaco, al Galatasaray. C'entra anche il Benfica: i portoghesi lo hanno ceduto in presito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (2,5 milioni) che scatta alla quindicesima presenza. Seferovic ha già giocato 10 partite in Turchia (più presenze che partite) e il trasferimento a Salerno necessita un passaggio ulteriore. Il club granata, infatti, deve rimodulare le condizioni del prestito con il Galatasary che potrebbe chiedere di essere ristorato per metà annualità, quindi mezzo milione di euro, e poi deve fissare nuove condizioni per l'obbligo che dovrebbe accollarsi, immaginando nuovi bonus per le presenze in granata e per i gol segnati.