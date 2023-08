Mercato granata: Sepe pronto a dire sì alla Lazio, c'è un polacco in attacco per la Salernitana

Dopo aver ceduto in prestito Bonazzoli al Verona, sperando che l'Hellas si salvi e che l'attaccante raggiunga la doppia cifra (solo così scatterebbe l'obbligo di riscatto fissato a 3 milioni), la Salernitana sta per indirizzare Sepe verso la Lazio.

La formula

Il portiere si trasferirà in prestito secco. Non c'è alcuna contropartita. Poteva essercene una - il terzino Fares - ma la Salernitana, che inizialmente era interessata a Cancellieri poi trasferitosi all'Empoli, l'avrebbe accettata solo se la Lazio si fosse accollata tutto l'ingaggio. Sepe guadagna 1,2 milioni netti a stagione. Se ne farà carico la Lazio e per le casse granata si tratta di una boccata d'ossigeno. Ora Paulo Sousa potrebbe ricevere anche un altro attaccante. De Sanctis, infatti, potrebbe consegnergli il centravanti polacco Karol Swiderski, classe 1997. Gioca in MLS con Charlotte e ha segnato 10 gol in 28 partite. Dopo il primo approccio - offerto il prestito con diritto di riscatto - davanti al quale la società di appartenenza avrebbe mostrato titubanza, la Salernitana adesso è al secondo assalto. Sousa lo conosce perché è stato ex Ct della Polonia. La Salernitana vuole chiudere l'operazione entro l'1 settembre, gong del mercato.

Le altre cessioni

Ufficiali il trasferimento in prestito di Motoc al Legnago e di Boultam a titolo definitivo all'Olimpija Ljubljana. Per Simy si è fatto avanti il Cosenza.