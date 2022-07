Consigli per gli acquisti: la Salernitana ha nel mirino un altro centrocampista

L'allenatore Davide Nicola ha chiesto l'ingaggio del centrocampista Simone Bastoni, 31 partite, 3 gol e 3 assist lo scorso anno con la maglia dello Spezia. Il club ligure è già costretto a privarsi di Maggiore e non vorrebbe bissare l'operazione. La Salernitana però ha rilanciato con una nuova offerta.

Lo scenario

Bastoni, 26 anni il prossimo novembre, può essere l'innesto giusto per il centrocampo che ha perso la pepita d'oro Ederson, trattiene Lassana Coulibaly e Bohinen, attende Yazici che può giocare anche mezzala offensiva ma che nel frattempo ha bisogno di alternative, forze fresche, giocatori di categoria. La Salernitana ha ceduto Di Tacchio, ha perso anche lo svincolato Schiavone, conserva Mamadou Coulibaly e dovrebbe cedere Capezzi. E' in stand by la trattativa con il sampdoriano Thorsby, anzi il sipario sembrerebbe calato. Nel calciomercato mai dire mai, però il club granata non ha gradito il continuo tira e molla del giocatore norvegese. Lo ha atteso e adesso valuta altri profili. Nel frattempo si è fiondata con decisione su Bastoni.