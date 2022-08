Mercato Salernitana, gli esuberi: De Sanctis trova squadra a Simy

Metti una sera a cena e nel piatto, come antipasto, la disponibilità ad ingaggiare Simy in prestito a patto di beneficiare di una compartecipazione sul pagamento del sontuoso ingaggio. Così è nata a Roma la trattativa tra Salernitana e Benevento per trasferire nel Sannio l'esubero di lusso (in ragione del suo stipendio) che non è mai rientrato nei piani dell'allenatore Davide Nicola.

Lo scenario

Simy è stato pagato 6,5 milioni di euro, ha segnato un gol a La Spezia nel giorno dell'esonero di Castori e aveva segnato il secondo ma non convalidato per offside in casa all'Arechi, nel giorno del debutto di Colantuono che si presentò al cospetto dell'Empoli con una difesa a tre da brividi, composta da Aya, Gagliolo e Jaroszynski. Poi il nigeriano si è eclissato, è scomparso, riceveva ad intervalli di due settimane le punzecchiature a mezzo stampa del generale Marchetti. Era e resta il nodo di mercato, il giocatore difficile da impiegare e diffcile da ricollocare, in ragione del suo sontuoso ingaggio, 1,7 milioni lordi a stagione. La Salernitana ha provato a più riprese a piazzarlo al migliore offerente e soprattutto all'estero, grazie anche ai buoni uffici di alcuni intermediari. Nwankwo, però, non ha trovato l'accordo in Turchia e neppure negli Emirati Arabi, dove avrebbe potuto stipulare un contratto a titolo definitivo liberando, ad esempio, una casella sempre a titolo definitivo (e non in prestito, Mikael) per tesserare un altro extracomunitario con la stessa formula in granata. Poi si è fatto vivo l'Ascoli, che non ha potuto attendere ad oltranza. Simy non era convinto del trasferimento e il Picchio ha virato su un altro profilo. Nelle ultime ore, già scandite dalla cessione a titolo definitivo di D'Andrea al Cerignola e soprattutto di Cavion (altro giocatore in possesso di uno stipendio a cinque stelle) al Vicenza, il Benevento ha bussato alla porta della Salernitana. Il nodo più stretto sta per essere sciolto.