Il piano per Piatek, "pistolero" granata: l'Herta Berlino parteciperà all'ingaggio

Si chiama Krzysztof e il suo nome somiglia ad un iban, ad un codice fiscale. Il "pistolero" Piatek, l'attaccante che la Salernitana vuole consegnare all'allenatore Davide Nicola, insieme al francese Maupay, percepisce uno stipendio alto, molto alto. Arrivano gli alleati di mercato: l'Herta Berlino può coprire parzialmente il suo ingaggio, che è di 3,5 milioni di euro, sborsando quasi la metà, 1,5.

La trattativa

L'intesa c'è, la trattativa è ben incalanata. La Salernitana ha scelto la doppia coppia di nuovi acquisti e al tandem Botheim-Valencia aggiunge Piatek e Neal Maupay, quest'ultimo attaccante del Brighton. A differenza di Piatek, il club granata può e vuole acquistare Maupay a titolo definitivo, forte anche della scadenza vicina del suo contratto. Il 30 giugno 2023, infatti, il Brighton perderà il giocatore prossimo ai 26 anni e quindi intende negoziare il suo cartellino in tempi rapidi. Gli altri due giocatori che comporranno la batteria d'attacco saranno Ribéry e Kristoffersen.

Gli esuberi

Mikael e Simy, invece, sono destinati alla cessione - il primo all'estero e l'altro al Bari - ma la Salernitana dovrà contribuire allo stipendio, se la cessione avverrà in prestito. Lo stipendio di Simy, ad esempio, è particolarmente oneroso: 1,7 milioni di euro lordi. La cessione all'estero di Mikael, invece, libererà una casella per l'extracomunitario. La Salernitana vuole Yazici (pure il Galatasaray) ma in questo caso Nicola dovrà anche ritoccare il modulo, dal 3-5-2 al 3-4-1-2, per consentire al numero 10 della nazionale turca di esprimersi sulle zolle più congeniali alle sue caratteristiche.