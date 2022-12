Tasse da pagare e indice di liquidità: il mercato di Serie A non prevede spese pazze

Ci sono certezze e si chiamano tasse. La Salernitana ha 17,6 milioni di euro da pagare. Alla stregua di tutti i club di Serie A che hanno beneficiato delle agevolazioni in epoca Covid, ora attende di conoscere la risposta del governo circa la possibilità di dilazionare. Fin qui c'è stato solo un differimento della scadenza, al 22 dicembre.

Lo senario

Rateizzare significa anche rendere più leggero il fardello delle spese nel bimestre dicembre-gennaio. Le società, in questo periodo, sono anche alle prese con l'indice di liquidità, che è il rapporto tra attività e passività correnti, cioè quanti soldi entrano ed escono in un'azienda, in un anno. Se l'indice di liquidità fosse stato sforato, i presidenti delle società di calcio dovrebbero intervenire con il proprio portafoglio per ripianare. La seconda strada, invece, è procedere innanzitutto con le uscite di mercato (in casa granata c'è Valencia che può essere ceduto al Gremio) e poi fare cassa per reinvestire negli ingaggi.

Il mercato

Sarà, dunque, per tutti il mercato delle idee: più prestito e meno investimenti onerosi, politiche virtuose di attesa e poi di affari. La Salernitana ha necessità di ingaggiare il vice di Mazzocchi, di Sepe, di Maggiore. Si tratta di acquisti non previsti, che prevedono budget extra. Per la fascia, ha opzionato Zortea. A centrocampo spunta anche la candidatura di Benassi. Il giocatore, 28 anni, è in uscita dalla Fiorentina. Non è uno dei fedelissimi di Italiano che, però, l'ha utilizzato come elemento polivalente soprattutto in competizioni europee, sia da centrocampista centrale che da mezzala. Nelle amichevoli invernali sta giocando e ritrovando il ritmo partita. Potrebbe essere ceduto in prestito gratuito. Berisha è in pole per il ruolo di portiere ma il suo ingaggio è vicino al milione di euro. E' un po' più alto l'ingaggio di Gollini, in uscita dalla Fiorentina ma di proprietà dell'Atalanta.