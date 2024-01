Casting per la fascia destra: la Salernitana cerca il sostituto di Mazzocchi

Il 4 gennaio si gioca: la Salernitana sarà di scena all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus negli ottavi di finale di coppa Italia. Proprio in casa della Vecchia Signora "scollinando e sconfinando" sulla fascia sinistra dopo aver vinto il contrasto con Cuadrado, Pasquale Mazzocchi crossò teso per Candreva che, appostato sul palo opposto, fece gol. A Torino nacquero i primi, veri germogli della Salernitana baldanzosa e Bersagliera. Adesso Mazzocchi fa parte dei ricordi del del popolo granata ed è uno dei motivi per i quali il cassiere sorride: discreta plusvalenza, è stato ingaggiato ad 1 milione di euro (proveniva dal Venezia) a gennaio 2022 ed è stato ceduto al Napoli ricavando 3 milioni.

Il casting

IL dg Walter Sabatini cerca il suo sostituto e ha già avuto un incontro con l'agente di Sernicola, 26enne della Cremonese. Il calciatore è motivato e allenato: 18 presenze in campionato in Serie B e 2 in coppa Italia. Conosce però la Serie A, l'ha affrontata con i grigiorossi lombardi. Proprio con la maglia della Cremonese, allenato da Ballardini, affrontava lo scorso 27 aprile la Fiorentina allo stadio Franchi, nella semifinale di ritorno della manifestazione tricolore, in linea con Ferrari, Lochoshvili e Quagliata. A proposito di coppa, è innegabile che la trasferta di Torino contro la Juventus e la possibilità/suggestione di raggiungere i quarti di finale per affrontare poi allo stadio Arechi il Frosinone siano uno scenario intrigante. La Salernitana, però, deve assolutamente concentrarsi sul campionato, c'è necessità di profonde rotazioni in organico e l'intermezzo di coppa diventerà partita-laboratorio per vedere all'opera seconde e terze linee che hanno avuto poco spazio fin qui. Il terzino destro titolare (Sernicola può giocare anche a sinistra) servirà invece per la partita del 7 gennaio contro la Juventus allo stadio Arechi, gara di campionato che sarà disputata in un contesto da sold out.

L'alternativa

Quando ha negoziato il trasferimento di Mazzocchi al Napoli, Walter Sabatini ha provato ad inserire anche Zanoli nella trattativa. Il terzino però era già stato promesso al Genoa. E' rimasta congelata anche l'alternativa a Mazzocchi in azzurro. Il Napoli, infatti, aveva precettato anche Faraoni. Il difensore del Verona ha agguantato la salvezza (da capitano) l'anno scorso con la maglia dell'Hellas, dopo lo spareggio giocato a Reggio Emilia contro lo Spezia. Ha 32 anni e molto probabilmente il suo percorso in Veneto è terminato, così come il protocollo di recupero. Aveva subito un infortunio muscolare al polpaccio ma già contro la Salernitana, lo scorso 30 dicembre, si è accomodato in panchina. In una situazione particolare per l'Hellas (Hongla verso il Granada, Hien ceduto all'Atalanta, Ngonge nel mirino di un paio di squadre di A, Terracciano bloccato dal Milan che poi lo trasferirà in prestito), pure Faraoni rappresenta un'operazione in uscita per il mercato scaligero. Potrebbe anche liberarsi senza indennizzo, in cambio dell'alleggerimento del monte ingaggi del Verona. Faraoni, infatti, guadagna più di Mazzocchi (circa 900mila euro) e chiederebbe un contratto biennale con opzione. E' una ipotesi che Sabatini non scarta ma al momento non ha affondato il colpo