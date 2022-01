La Salernitana si rinforza: dal Venezia è pronto Mazzocchi

Mazzocchi è pronto a trasferirsi alla Salernitana. Il club granata verserà nelle casse dei lagunari un milione di euro come indennizzo. Il calciatore ha giocato 18 partite in questa stagione ed è il primo rinforzo per Colantuono, che potrebbe schierarlo, se la curva dei contagi si attenuerà e la partita fosse confermata, anche domenica pomeriggio allo stadio Diego Maradona di Napoli.

Gli altri colpi

Mazzocchi non è l'unico giocatore sull'uscio. La Salernitana tiene sempre d'occhio giocatori di comprovata esperienza per il pacchetto arretrato (Caceres, Fazio, Maksimovic) ma ha bisogno anche di aria nuova in attacco. Simy ha pubblicato un'immagine condita da messaggi su Instagram. E' a caccia del riscatto ma i tifosi, senza molti giri di parole, gli hanno chiesto di svegliarsi o di togliere il disturbo. Resta in bilico Bonazzoli. Il direttore sportivo Sabatini, che ha sul taccuino anche l'argentino Ferrari per la difesa, spera di assicurare alla prima linea granata almeno uno tra Diego Costa, Eder e Destro. In porta piace sempre Sepe ma bisogna convincere Belec al trasferimento.