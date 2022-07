Valencia fa le visite mediche e la Salernitana prepara altri due colpi in attacco

Un breve tour in Costiera Amalfitana e le foto di Positano, poi una sosta relax a Salerno in un noto stabilimento balneare, nei pressi dell'albergo dove ha alloggiato. E' finito così il weekend cittadino di Diego Valencia, nuovo acquisto granata. L'attaccante, proveniente dall'Universida Catòlica, ha sostenuto le visite mediche al centro polidiagnostico Check Up. Classe 2000, è stato pagato dalla Salernitana circa 3 miliioni di euro e adesso è pronto a trasferirsi in Austria, in ritiro a Jenbach. La Salernitana sta anche cercando di accelerare le pratiche burocratiche per evitargli di ritornare in Cile per ottenere il visto.

Le altre operazioni di mercato

La Salernitana è all'assalto finale per Pinamonti, sul quale ha puntato le proprie attenzioni anche l'Atalanta, che deve decidere se sacrificare uno tra Zapata e Muriel, e il Monza, pronto a formulare la propria offerta. Il Monza ha nel mirino anche Petagna. Nel frattempo il club granata ha ritoccato la propria offerta per Bonazzoli (4,5 milioni di euro alla Sampdoria, un anno di contratto in più al calciatore, percentuale al club blucerchiato sulla futura recompra del giocatore) e attende una risposta. Sambia è pronto a sostituire Mazzocchi, sempre più in bilico sulla fascia destra.