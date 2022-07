Il giorno degli arrivi granata: Valencia e Sambia si presentano a Davide Nicola

Diego Valencia e Junior Sambia, rispettivamente attaccante ed esterno destro (più offensivo di Mazzocchi) si presenteranno tra oggi e domani al cospetto dell'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, pronto ad accoglierli.



Lo scenario

Valencia, soprannominato "El Pollo", arriva in granata dopo la trattativa conclusa con il suo vecchio club, Universidad Catolica. Ha lo status di extracomunitario e in forza della regola che consente di effettuare solo due operazioni extra UE in entrata, la Salernitana ha necessità di cedere al più presto Mikael per perfezionare l'ingaggio del forte Yusuf Yazici, turco del Lille. Sambia, invece, di passaporto francese, arriva a Salerno da svincolato. Può giocare sia terzino, sia quinto a destra, ma ha caratteristiche più offensive di Mazzocchi, più funzionale ad un impiego dalla metà campo in su. In questo momento, in attesa di sciogliere il nodo Mazzocchi, il club granata ha tre giocatori per le turnazioni sulle fasce: il terzino napoletano, Bradaric e Sambia. Quest'ultimo, dopo le visite mediche in programma in giornata a Roma, a Villa Stuart, si metterà in viaggio per raggiungere i suoi nuovi compagni in Austria.