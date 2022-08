Sprint di mercato: la Salernitana fa visitare Vilhena e incontra Maggiore

E' il giorno del centrocampo: due, forse tre colpi da mettere a segno per consegnare all'allenatore Davide Nicola un reparto attrezzato e competitivo, in vista della imminente sfida alla Roma. Tonny Vilhena, estrosa mezzala di origini angolane e di passaporto olandese, sosterrà le visite mediche e poi sarà della Salernitana.

La formula

Si trasferisce in granata con la formula del prestito per 300mila euro e diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Ha già affrontato la Roma in carriera: è accaduto ai tempi del Feyenoord, un pareggio e una sconfitta nell'incrocio di Europa League. Ha anche disputato in carriera venti partite di Champions League, con il Feyenoord 250 partite fino al 2019, fino alla stagione del passaggio al Krasnodar. Il rapporto si è poi interrotto bruscamente lo scorso gennaio, in seguito alla guerra Russia-Ucraina. Trasferitosi all'Espanyol, Vilhena ha giocato 17 partite e ha messo in mostra i propri mezzi tecnici.

L'incontro

La Salernitana è forte non solo sul sampdoriano Candreva (35 anni, 2 milioni di euro la valutazione del cartellino, contratto proposto fino al 2024) ma anche su Giulio Maggiore, il bravo e duttile centrocampista dello Spezia, ormai in rotta di collisione con il club ligure che gli ha negato la fascia di capitano. Sarà ceduto al migliore offerente e la Salernitana si è inserita fiutando l'affare, alla stregua del Torino e del Sassuolo che però offrono meno allo Spezia. L'intesa è vicina, ma per oliare gli ultimi dettagli occorre uno sforzo supplementare. Ecco perché oggi a Roma il patron Iervolino e il diesse De Sanctis incontreranno gli agenti di Maggiore. L'offerta al giocatore è il quadriennale da 750mila euro ma si può arrivare anche a 850mila. Allo Spezia sono stati offerti 4 milioni di euro ma ne chiede 4,5.