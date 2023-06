Prima la tournée e poi la risposta ai granata: la Salernitana aspetta il sì di Adli

Prima di dire "oui" alla Salernitana, il francese Yacine Adli, 23 anni il 29 luglio, vuole riflettere bene. Insomma c'è una finestra di attesa pure per lui, dopo quella lasciata aperta e poi richiusa dal club granata per Sousa il 20 giugno a mezzanotte. Proprio l'allenatore portoghese, al momento di comporre la lista dei calciatori graditi, ha indicato il trequartista del Milan come possibile rinforzo.

Vecchia conoscenza

Adli è già stato allenato da Sousa: è accaduto ai tempi del Bordeaux. Ha qualità e passo, i suoi lampi in Francia avevano incuriosito anche il Milan che lo ha ingaggiato e affidato a Pioli. In casa del Diavolo, però, non è mai scoccata la scintilla: Adli ha giocato 140', ha fatto panchina prolungata, insomma ha intuito che dorvà fare esperienza altrove. La Salernitana ha bussato, ha sondato. E' accaduto in occasione di Napoli-Milan, edizione campionato. In un noto albergo del capoluogo di regione, il diesse granata Morgan De Sanctis ha incontrato gli uomini mercato dei rossoneri, all'epoca Maldini e Massara, per tessere la tela. Adesso il Milan ha cambiato management ma non l'opinione su Adli: è bravo ma deve fare un giro ulteriore, Pioli non lo utilizzerà per dargli un ruolo da protagonista. Sousa chiede e Adli ci pensa. Rifletterà per un periodo di tempo supplementare: in programma c'è anche la tournée americana del Milan.