La Salernitana cerca qualità e idee: Yazici è un obiettivo di mercato

Le zolle della qualità e delle idee sono già illuminate: nelle prime ore di calciomercato, la Salernitana ha un obiettivo che si chiama Yusuf Yazici, giocatore turco, tesserato con il Trabzonspor. Ha caratteristiche da mezzala offensiva e trequartista, insomma salta l'uomo, accende la luce, può creare superiorità numerica e può essere il calciatore in grado di legare il gioco.

Lo scenario

L'assalto è partito: De Sanctis, direttore sportivo del cavalluccio marino, ha sondato la disponibilità del suo entourage ad imbastire la trattativa. Yazici è della categoria di Ederson: i giocatori forti sono costosi e l'operazione può essere portata a termine sborsando non meno di 7-8 milioni di euro. Yazici è di nazionalità turca, ha lo status di extracomunitario e la Salernitana dispone ancora di una casella vuota, dopo i movimenti in uscita (Mikael e Simy su tutti) effettuati nell'ultima sessione di calciomercato. La priorità è una mezzala di qualità ma il club dell'ippocampo è anche alla ricerca di un difensore centrale esperto.

Le cessioni

L'esperienza non manca nella retroguardia granata: oltre Fazio, ci sono Gyomber e Radovanovic che hanno già superato i 30 anni. Sugli ultimi due, però, è in corso un ragionamento: potrebbero essere ceduti, la Salernitana non li frenerebbe, se il giocatore slovacco (al momento infortunato) e quello serbo avessero nuovi acquirenti pronti a metterli sotto contratto. E' incerto il futuro di Federico Bonazzoli: l'attaccante guadagna 1,5 milioni di euro netti per 4 anni ma non ha fin qui reso secondo le aspettative. Il suo ingaggio extralarge rende complicata una sua eventuale cessione a titolo definitivo. La Salernitana potrebbe forse ragionare nell'ottica di un prestito per spostare parte d'ingaggio e parte delle difficoltà a giugno. Verdi strizza l'occhio ai granata ma De Sanctis al momento nicchia. In estate Djuricic fece una scelta: andò a Genova, ma adesso la Sampdoria è sull'orlo del baratro. Valencia ha mercato in Spagna e Sambia in Francia. Capezzi può essere ceduto in Serie B. Potrebbe andare via anche Kastanos.