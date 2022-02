Rivoluzione Salernitana, Sabatini potenzia lo staff: arriva Rampulla

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Per un muro grande, inteso come grande progetto, ci vuole un pennello grande, cioè una ristrutturazione, il potenziamento. Il diesse granata Walter Sabatini, che il patron Ievolino ha definito plenipotenziario dell'area tecnica, procede con l'attribuzione di nuovi incarichi all'interno dello staff. Oltre a preparatori atletici e fisioterapisti che si aggiungono a quelli già presenti, ecco una new entry nello staff dei preparatori dei portieri della Salernitana.

Il nome nuovo

E' Michelangelo Rampulla, già presente allo stadio Arechi ieri, fresco di rescissione contrattuale con il Siena. Con la Juventus ha vinto tanto, forse tutto. Fu anche il portiere-goleador: segnò di testa, il 23 febbraio 1992, in un derby lombardo tra Atalanta e Cremonese. Sarà l'occhio sui portieri, ben cinque, insieme a Mauro Lamberti.