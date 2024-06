Sospiri granata: Mikael fa vacanze in Brasile ed è pronto ad aggregarsi per il ritiro

Zavorre, sospiri granata: in cima alla lista degli esuberi c'è Mikael, attaccante brasiliano. Lo ingaggiò Sabatini e ha provato a cederlo, invano, sempre lui. E' uno dei rimpianti dell'ex diesse della Salernitana ma adesso il club granata deve gestire il suo cartellino.

Lo scenario

Mikael è sotto contratto fino al 2026 e guadagna 1 milione e 380mila euro. Ritornato alla base a gennaio, è costato fino a giugno 690mila euro alla Salernitana. La Polonia e il Giappone sono state potenziali destinazioni ma gli acquirenti hanno poi preferito desistere. Adesso l'attaccante è in Brasile per scampoli di vacanza ed è pronto a ritornare in Italia per aggregarsi alla squadra in vista del ritiro di Rivisondoli. Si è separato dal suo procuratore. Adesso cerca la squadra e nuovi agenti.