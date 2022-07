Mikael e la Salernitana: lettere di ammonimento, sono al lavoro gli avvocati

Lettera di ammonimento granata e richiesta di convocazione brasiliana: in punta di diritto, la Salernitana e l'entourage di Mikael si sono confrontati sulle condizioni fisiche del giocatore. L'attaccante brasiliano si è presentato a Salerno in condizioni atletiche discutibili. Il club granata, dopo i test fisici ai quali tutti i giocatori sono stati sottoposti, ha deciso di fargli sostenere un periodo di riatletizzazione, in attesa della cessione all'estero.



Lo status di extracomunitario

L'aspetto burocratico si inteccia con quello strettamente calcistico e atletico: Mikael non rientra nei piani di Nicola e deve essere ceduto, come Simy. E' nato in Brasile, è extracomuntario e la Salernitana deve cederlo all'estero per liberare una casella da occupare poi con un altro giocatore extracomunitario, il fortissimo Yazici in pole position. Per negoziare il cartellino di Mikael, però, c'è bisogno che il calciatore recuperi smalto. Qui subentrano la diplomazia e ovviamente il rispetto delle regole e dei contratti. La Salernitana non ha mai parlato di eclusione dalla rosa: non esistono tecnicamente i fuori rosa. Gli ha proposto invece un legittimo periodo di riatletizzazione, che è giustificato dal fatto che Mikael si sia presentato in sovrappeso ai test e quindi abbia bisogno di rientrare negli standard. L'entourage ha replicato: "E' ok, lo si convochi per l'Austria". Il giocatore ha ricevuto alcune offerte da campionati europei, in particolare dalla Polonia. Il suo obiettivo è restare nel nostro continente.